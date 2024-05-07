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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص ينتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين بالمنيا

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواءه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") وأقر بارتكابه 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجرائم الإلكترونية الحصول علي قروض الدفع الالكترونى النصب والاحتيال وزارة الداخلية

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