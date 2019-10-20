Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماريان لوبان: يجب طرد تركيا من حلف الناتو.. اعرف السبب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:32 م
ماريان لوبان
ماريان لوبان
Advertisements
أحمد قاسم
اقترحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي والمرشحة الرئاسية السابقة، مارين لوبان، طرد تركيا من الناتو بسبب عدوانها العسكري الغاشم على شمال شرقي سوريا. 

وقالت لوبان في تصريحات لشبكة "آر.سي 1" المحلية الفرنسية، اليوم الأحد: "طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردا مناسبا على بانتهاك أنقرة معايير عضوية الناتو".

وانتقدت رئيسة "التجمع الوطني" الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تحركه ضد تصرفات أنقرة في سوريا، حيث شن الجيش التركي، في 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" الهادفة إلى طرد المقاتلين الأكراد من شريط أرض شرقي نهر الفرات، تريد تركيا أن يصبح "منطقة آمنة" على حدودها الجنوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنضرب تركيا بكل قوة.. ترامب يكشر عن أنيابة ويصعد تهديده لـ أنقرة

بعد استدعاء سفير أنقرة.. الرئيس الفرنسي يطالب تركيا بإنهاء عدوانها على سوريا

بعد العدوان التركي على سوريا.. نائبة ألمانية تطالب حلف الناتو بهذا الأمر

توغل تركي بري في قريتين برأس العين السورية

الجيش التركي يعلن فرض سيطرته على 8 قرى بسوريا

سيطر على مساحات تساوي المملكة المتحدة.. الناتو يحذر من عودة داعش مجددا بسبب تركيا

ترشيحاتنا

كارثة.. 6 أمراض يسببها هذا النوع من الجبن

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين