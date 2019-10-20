ماريان لوبان: يجب طرد تركيا من حلف الناتو.. اعرف السبب

اقترحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي والمرشحة الرئاسية السابقة، مارين لوبان، طرد تركيا من الناتو بسبب عدوانها العسكري الغاشم على شمال شرقي سوريا.
وقالت لوبان في تصريحات لشبكة "آر.سي 1" المحلية الفرنسية، اليوم الأحد: "طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردا مناسبا على بانتهاك أنقرة معايير عضوية الناتو".
وانتقدت رئيسة "التجمع الوطني" الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تحركه ضد تصرفات أنقرة في سوريا، حيث شن الجيش التركي، في 9 أكتوبر، عملية "نبع السلام" الهادفة إلى طرد المقاتلين الأكراد من شريط أرض شرقي نهر الفرات، تريد تركيا أن يصبح "منطقة آمنة" على حدودها الجنوبية.