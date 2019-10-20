ماريان لوبان: يجب طرد تركيا من حلف الناتو.. اعرف السبب

اقترحت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي والمرشحة الرئاسية السابقة، مارين لوبان، طرد تركيا من الناتو بسبب عدوانها العسكري الغاشم على شمال شرقي سوريا.





وقالت لوبان في تصريحات لشبكة "آر.سي 1" المحلية الفرنسية، اليوم الأحد: "طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي قد يكون ردا مناسبا على بانتهاك أنقرة معايير عضوية الناتو".



