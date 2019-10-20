تمنع تصلب الشرايين وأمراض القلب.. «الفلاحين» تكشف فوائد حشيشة الرجلة

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه على الرغم من أن كثيرًا من الفلاحين يتخلص من حشيشة الرجلة مثل باقي الحشائش الضارة والمتطفلة التي تنمو وسط المحاصيل الزراعية المختلفة، فإن هذا النبات له فوائد كثيرة لا يعرفها البعض لقلة المعلومات وانعدام العائد الاقتصادي له لسوء تسويقه داخل مصر.





وأضاف "ابوصدام"، أن نبات الرجلة نبات صيفي قليل استهلاك المياه بمثابة صيدلية متكاملة يفيد في كثير من المشاكل الصحية لاحتوائه على أوميغا 3 التي تنظم ضربات القلب وتحسن أداء الأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين كما أن احتواءه على الكالسيوم يخفض ضغط الدم ويقاوم هشاشة العظام ويعالج فقر الدم ويبنى العظام لاحتوائه علي الحديد والمنجنيز كما يساعد تناول الرجلة في خفض الحرارة والصداع ويحد من أعراض كبر السن ويعالج التهاب اللثة ويطرد الديدان.





وتابع: لا توجد له أضرار تذكر إلا أن معظم الخبراء ينصحون بعدم تناوله للمرأة أثناء الحمل ومع احتواء الرجله علي حمض الاكساليك الذي يكون املاح الاوكزالات فانها قد تتسبب في حصوات الكلي".



