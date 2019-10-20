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أخبار العالم

تركيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين في سوريا.. القوات الديمقراطية تكشف التفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، إن مليشيات النظام التركي تستخدم أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين في عدوانها الغاشم على شمال شرقي سوريا.

وأضافت الإدارة الذاتية، وهي منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "نطالب بلجنة فورية للتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دوليا".

وتابعت: " تركيا والفصائل الموالية لها ارتكبتا أفظع الانتهاكات بحق المدنيين في مدينة رأس العين"، مشيرةً إلى أن تركيا والفصائل الموالية لها لم تتوقفا عن شن الهجمات على قواتنا.
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