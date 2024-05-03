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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم وأسماء المساجد المقرر افتتاحها.. اعرف التفاصيل

مسجد محمد فريد خميس
مسجد محمد فريد خميس

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كما كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، بأداء خطبة الجمعة اليوم من مدينة العاشر من رمضان.

وأعلنت وزارة الأوقاف  افتتاح 19 مسجدًا غدا الجمعة، منها  15  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه، حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و ( 269 ) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف شمال سيناء
م - المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن البحري –  قرية أمشول – مركز ديروط
4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط
5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب 
7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا
10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة 
11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام 
13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت

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