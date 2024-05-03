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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس الأيام المقبلة

صدى البلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن طقس اليوم سيكون غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا نهارا، باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج، وفي المساء، يكون الطقس غائما جزئيا باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأكدت الأرصاد الفلسطينية أن طقس يوم غد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا نهارا باردا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج .

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