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عايز يعمل ثورة على هاني شاكر تخيلوا.. تعليق ساخر من أحمد موسى على تجاوزات حمو بيكا ..فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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محمود محسن
علق الإعلامي أحمد موسى، على تجاوزات المطرب حمو بيكا ضد نقابة المهن الموسيقية، قائلًا "إيه اللي بيجرى في البلد ده"، مؤكدا أن "حمو بيكا بيهدد أنه هيكسر النقابة، وأنه هيعمل ثورة على قادتها المحترمين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن نقابة الموسيقيين عملت امتحانًا لـ"حمو بيكا" ولكنه فشل، وبالتالي لا يمكن أن يحصل على العضوية. 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "حمو بيكا تطاول والقانون لازم يطبق على الجميع"، ساخرًا "بيكا عايز يعمل ثورة على هاني شاكر تخيلوا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث هو اتهام واضح للناس والنقابة ردت ببيان على تجاوز حمو بيكا بعدما ادعى كذبا على قيادات النقابة.

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