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مرأة

ماذا يحدث لبشرتك عند وضع قشر الموز يومياً؟

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:03 ص
قشر الموز
قشر الموز
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آلاء حسن
تعتبر فاكهة الموز واحدة من أكثر الفواكه اللذيذة والمفيدة، نتيجة لاحتواءه على البروتين، الالياف الغذائية، والبوتاسيوم وفقًا لموقع homemaking.

وللموز فؤائد صحية عديدة منها: تحسين وظائف العضلات، يساعد على دعم صحة القلب، وخفض ضغط الدم، لذلك ينصح الأطباء بتناوله باستمرار.

وما يثير اهتمام الأفراد أن قشور الموز تستطيع أن تقدم العديد من الفؤائد، نتيجة احتواء قشور الموز على النشا والبروتين، بجانب العديد من الانواع المختلفة من الأحماض الأمنة.

وتساعد قشور الموز على دعم نعومة البشرة، تخلص من التجاعيد، تخفيف الندوب، محاربة البثور، تقليل ظهور الهالات السوداء، وتلاشي الكدمات.
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