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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته في الإصلاح

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته بالإصلاح، معربًا عن أمل واشنطن في أن تدفع المظاهرات العارمة التي يشهدها لبنان للتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح المسئول الأمريكي في تصريحات لقناة "العربية" :"الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته بالإصلاح، لقد وضعت عقود من الخيارات السيئة لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي".

وتابع: "نأمل أن تدفع هذه التظاهرات بيروت للتحرك نحو الإصلاح الاقتصادي، فتطبيق لبنان للإصلاح يفتح الباب أمام الدعم المالي الدولي".

كان رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق منذ قليل مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.

وتسعى الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية لتجنب أي عجز مالي في ميزانية 2020 ولا تتضمن ضرائب أو رسوما، كما تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار.

وتشمل الإجراءات أيضًا خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة. وتشمل كذلك إنشاء هيئات تنظيمية تتميز بالشفافية خلال وقت قصير.
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