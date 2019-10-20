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فاروق الباز يرد على شائعات تزوير السفر إلى الفضاء

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:06 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز
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خالد محيي الدين
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن ادعاء البعض تزويد سفر الأمريكيين للفضاء يمثل تخريفا.

وتابع، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنهم يمتلكون صخورا وأحجارا ليس لها مثيل على كوكب الأرض، تم الحصول عليها في رحلة ابولو للقمر.

وأشار العالم المصري "فاروق الباز"، إلى أنه شارك في إعداد رواد الفضاء لرحلات أبولو للقمر، حصلوا على صخور كبيرة تقدر بـ 800 كيلو جرام.
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