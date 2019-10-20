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أخبار العالم

الخارجية الألمانية : الهجوم التركي على شمال سوريا انتهاك للقانون الدولي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي.

وقال ماس ، في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد ، إنه لا يعتقد أن شن هجوم على وحدات كردية أمر مشروع في نظر القانون الدولي.

وأضاف أنه إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمثل هذا الغزو ، فلا يمكنه أن يكون متوافقا مع القانون الدولي.

وكانت برلين أعلنت في أعقاب الهجوم التركي على الأكراد وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم.

وأوقفت تركيا عمليتها العسكرية بموجب اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة ، ونص على "تعليق" كل العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة تنتهي الثلاثاء ، ينسحب خلالها المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترا.
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