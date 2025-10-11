قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا خطط لنشر قوات أمريكية فى غزة

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لن تنشر قواتها فى قطاع غزة، موضحاً أن زيارته الأخيرة إلى القطاع جاءت فى إطار بحث جهود الاستقرار بعد الصراع.



وقال كوبر، فى منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إنه عاد من زيارة لغزة ناقش خلالها إنشاء "مركز تنسيق مدني-عسكري" بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، يهدف إلى دعم جهود استقرار الأوضاع فى مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف كوبر أن الجيش الأمريكى سيتولى تنسيق قوة مهام متعددة الجنسيات يُتوقع أن تنتشر فى غزة، قائلا: "أبناء وبنات أمريكا بالزى العسكرى يلبّون نداء الواجب لإحلال السلام فى الشرق الأوسط، تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى، فى لحظة تاريخية".



وكانت تقارير سابقة قد أفادت بوصول نحو 200 جندى أمريكى إلى إسرائيل للمساعدة فى استعادة المحتجزين ومراقبة وقف إطلاق النار.



وتولى كوبر قيادة القيادة المركزية الأمريكية فى مطلع أغسطس الماضي، وهى الجهة المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط.