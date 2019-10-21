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مرأة

بجانب زوجها ويسرا.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة برفقة الكثير من نجوم الفن.

وأطلت دنيا سمير غانم بفستان مشجر باللون الأخضر فوق حدود الركبة وانتعلت حذاء أبيض أنيق، ولم تتكلف اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط عصري وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.

ووضعت دنيا سمير غانم ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، بجانب استخدامها للبلاشر مع أحمر شفاة باللون الروز.

واعتمدت دنيا سمير غانم على تسريحة شعر بسيطة، فتركت شعرها منسدلاً بطريقة جذابة وملائمة لإطلالتها.
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