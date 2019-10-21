فرج عامر: تعرضنا للظلم في أزمة باسم مرسي.. وكنا نريد استمراره

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مجلس الإدارة تعرض للظلم في أزمة باسم مرسي.



وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تعرضنا للظلم في أزمة باسم مرسي، هناك قضية باتحاد الكرة وكنا نريد استمراره معنا".



وأكمل : "قدمنا شكوى بطلب الأموال التي دفعناها، كما أنه يريد باقي مستحقاته، أطالب اللجنة الخماسية بسرعة اتخاذ القرار في هذا الأمر".

