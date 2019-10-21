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رياضة

محمد يوسف: لاسارتي لم يقدم كرة ممتعة كما فعل فايلر.. وكارتيرون أفضل كثيرا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
فايلر ولاسارتي وكار
فايلر ولاسارتي وكار تيرون
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حسام الحارتي
أكد محمد يوسف المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للنادي الأهلي، أن باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء كان أفضل من مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، أن باتريس كارتيرون كان يمتلك خبرات افريقية وإقليمية ، خصوصا في ظل وجوده في نادي وادي دجلة.

وتابع : "لاسارتي لم يقدم الكرة الممتعة ولكن فايلر يقدمها الآن ولن نستطيع الحكم عليه في الوقت الحالي يحتاج من 3 إلى 4 أشهر لحكم عليه أثناء خوض المباريات الكبيرة في ظل الضغوط خصوصا المباريات الإفريقية".

وأكد أن مارتن لاسارتي كان يعطي الحرية للاعبين ولم يقم بالضغط عليهم، مشيرا إلى لجوئه في بعض الأوقات لمعرفة وجهة نظره في بعض الاختيارات".
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