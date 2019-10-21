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فن

بحبها أوي .. زينة تنشر صورة لها مع نجمة الجماهير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
زينة ونادية الجندى
زينة ونادية الجندى
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محمد بدران
نشرت الفنانة زينة صورا جديدة لها بصحبة نجمة الجماهير نادية الجندى عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت الفنانة زينة من خلال الصورة بفستان سواريه أسود، بينما ظهرت النجمة نادية بفستان  مزخرف يجمع بين اللونين «الأوف وايت، الذهبي» وذلك خلال حضورهم حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر.

وعلقت زينة على الصور قائلة "انا ونجمة الجماهير نادية الجندى بحبها أوى" نالت اعجاب متابعيها.

وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت في فيلم "البدلة".

فيلم الفلوس يشارك فى بطولته خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
بحبها أوي .. زينة تنشر صورة لها مع نجمة الجماهير
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