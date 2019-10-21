صحيفة أمريكية: ترامب يرغب في بقاء 200 جندي أمريكي بشمال سوريا

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا كشفت من خلاله عن نية الرئيس دونالد ترامب استمرار تواجد 200 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، رغم قراره بانسحاب كامل قواته من هناك.



ووفقا للصحيفة فإن ترامب يرغب من وراء هذا القرار في استمرار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، رغم إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خروج كافة القوات من سوريا إلى العراق.



وكان وزير الدفاع الأمريكي كشف للصحفيين أن كافة القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستتوجه إلى غرب العراق، من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب من هناك.



وكان إعلان وزير الدفاع الأمريكي مخالف تماما لما قاله ترامب من قبل بإنه أصبح من الضرورة عودة جميع القوات من الشرق الأوسط إلى البلاد.