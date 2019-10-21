Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: ترامب يرغب في بقاء 200 جندي أمريكي بشمال سوريا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا كشفت من خلاله عن نية الرئيس دونالد ترامب استمرار تواجد 200 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، رغم قراره بانسحاب كامل قواته من هناك.

ووفقا للصحيفة فإن ترامب يرغب من وراء هذا القرار في استمرار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، رغم إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خروج كافة القوات من سوريا إلى العراق.

وكان وزير الدفاع الأمريكي كشف للصحفيين أن كافة القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستتوجه إلى غرب العراق، من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب من هناك.

وكان إعلان وزير الدفاع الأمريكي مخالف تماما لما قاله ترامب من قبل بإنه أصبح من الضرورة عودة جميع القوات من الشرق الأوسط إلى البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك اليوم 20-10-2019.. أزمات الأبيض والكاف عرض مستمر.. فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية لنادي المقاولون

نجم الأهلي يكشف الموقف النهائي للأحمر من لعب مباراة الجونة.. تفاصيل

بحبها أوي .. زينة تنشر صورة لها مع نجمة الجماهير

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

في الغردقة.. رفض والدها زواجها منه فطعنه

محمد يوسف: لاسارتي لم يقدم كرة ممتعة كما فعل فايلر.. وكارتيرون أفضل كثيرا

Advertisements

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

النائب العام يؤكد صحة المستندات التي تلقتها النيابة بشأن المتهمين في قضية راجح والبنا

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

دعاء قبل النوم بـ سورة قرآنية تغفر لك كل ذنوبك وتضعك بمنزلة الشهداء

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد