كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل

تابع الأثري فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أعمال البعثة الألمانية المشتركة بين جامعة عين شمس وجامعة كولن الألمانية بمعبد كوم أمبو، حيث اطّلع على سير العمل بالمنطقة الأثرية.

وأعرب فهمي الأمين عن خالص شكره وتقديره للقائمين على العمل بالمعبد، مثمّنًا جهودهم المتواصلة في الحفاظ على هذا الصرح التاريخي المهم.

وأشار في الوقت ذاته إلى منظومة كاميرات المراقبة التي تم تشغيلها بكفاءة عالية، والتي تُسهم في تعزيز أمن المعبد وحماية المنطقة الأثرية.

جهود متنوعة

وخلال الزيارة، تم استعراض منظومة المراقبة الحديثة التي تضم 105 كاميرات ثابتة و12 كاميرا متحركة تغطي الموقع الأثري بالكامل، بما يضمن المتابعة الدقيقة والمستمرة لكل أرجاء المعبد.

واختتم مدير عام الآثار المصرية كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع العاملين المخلصين، مؤكدًا أن تضافر الجهود واستمرار روح التعاون هو الضمان الحقيقي لنجاح منظومة العمل بالموقع الأثري.