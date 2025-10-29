أفلام ومسلسلات.. القبض على شخص يدير 92 موقعا لبث المحتوى المقرصن بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإنشاء وإدارة (92) موقع إلكترونى يقوم من خلالهم ببث محتوى مقرصن "بدون ترخيص" وهي مملوكة لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط القائم على إدارة المواقع المشار إليها وبحوزته هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع” وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.