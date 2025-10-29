34 ألف مطبوع مخالف.. القبض على مدير مطبعة بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من 34 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (أكثر من 34 ألف مطبوع تجارى للإعلانات وكروت لمنتجات لبعض الشركات المختلفة دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.