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أخبار البلد

سارة السهيل: العنف الأسري يولد فكر التشدد والإرهاب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:11 ص
سارة السهيل
سارة السهيل
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
حذرت الكاتبة العراقية الأردنية سارة السهيل، من العنف الأسري الذي ينجم عنه أجيال تتبنى الفكر التشدد والإرهاب.

ودعت، فى ندوة أقيمت بدار الأوبرا المصرية، إلى ضرورة أهمية مراعاة دقة المناهج التعليمية المقدمة للأطفال، على ضرورة أن تتضمن وسائل تنشئتهم وتربيتهم على قبول الآخر وقيم العدل والتسامح والرحمة والتعاون والحب، رغم اختلاف العرق والدين والطائفة والمستوي الاجتماعي.

وأكدت أهمية دور المجتمع بكافة وسائل في تثقفيف المرأة وتشكيل وعيها بخطورة الإرهاب وأساليبه في جذب الشباب وحتي الفتية الصغار بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وان تتسلح بسلاح تكنولوجيا العصر لمراقبة ابنائها وتوعيتهم.

وشددت "السهيل" على ضرورة ملء فراغ الشباب بكافة وسائل الإشباع العصري من تنمية المهارات العقلية والثقافية والرياضية والفنية والتكنولوجية وتوعيتهم بمخاطر فكر العنف والإرهاب.

ودعت الكاتبة العراقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى في إنشاء صفحات إلكترونية جذابة للاطفال وللشباب بحرفية عالية ومرنة للتعامل مع مشاكل التطرف والتشدد والارهاب التى تعانى منها الشعوب العربية، وان نغرس من خلالها قيم الحب والتسامح والتصالح النفسى ورحابة واخوة انسانية الذهاب للسوشيال ميديا.
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