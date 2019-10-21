تمارين رياضية لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم.. فيديو

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة، التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم في تقوية الجزء العلوي من الجسم، وتقديم مجموعة من التمرين من الوضع الثابت.



وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى البيت أو فى الجيم.



وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



وقال خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها بأن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج تمارين خاصة.



وأوصى حسام أبو هاشم المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

