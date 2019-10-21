Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
توك شو
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة، التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم في تقوية الجزء العلوي من الجسم، وتقديم مجموعة من التمرين من الوضع الثابت.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى البيت أو فى الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها بأن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج تمارين خاصة.

وأوصى حسام أبو هاشم المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وحماية الجسم من الإصابات

شاهد.. تمارين رياضية لحرق الدهون في الجسم

تمارين رياضية للحصول على جسم رشيق.. فيديو

شاهد| تمارين الاستبس لحرق الدهون وإنقاص الوزن

صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية عضلات الجزء العلوي من الجسم .. فيديو

صباح البلد يقدم تمارين رياضية للحصول على جسم مثالي.. فيديو

ترشيحاتنا

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

عقب خروجها من سوريا .. القوات الأمريكية تتوجه إلى دولة عربية أخرى

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة ؟

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور