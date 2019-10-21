لليوم الخامس على التوالي.. بدء توافد المتظاهرين إلى ساحات الاعتصام وسط لبنان

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبا عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين، لليوم الخامس على التوالي، على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت.



وقام المحتجون بقطع معظم الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت.



كما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان أن المتظاهرين بدأوا في التوافد إلى ساحة النور في طرابلس ودوار العلم في مدينة صور للمشاركة بالاعتصام المفتوح الذي يقيمه الحراك الشعبي.



وقد أقفلت كل المفارق المؤدية الى مكان الاعتصام بالبلوكات الاسمنتية وحاويات النفايات والحجارة.



وامضى عدد كبير من المحتجين ليلتهم في الخيم التي نصبت في الساحة، ومن المتوقع ان يتضاعف عدد المشاركين في الاعتصامات والتحركات خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأقفلت معظم المؤسسات والمحال التجارية، في حين ان المصارف والجامعات والمدارس مغلقة بشكل تام.