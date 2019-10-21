وفاة شيماء وإصابة مريم.. الكلاب الضالة في أسيوط تواصل الهجوم والأهالي تستغيث

لم تمر أيام على وفاة مريم، 25 عاما إثر عقرها كلب، حتى أصيبت الطفلة شيماء بنت العشر سنوات بعد الهجوم عليها من الكلاب الضالة بمركز أبنوب، ما تسبب في فقدان أكثر من ثلثي الشفاه واللثة، في الوقت الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية بمجهودات للقضاء على الكلاب الضالة في أنحاء المحافظة.





إصابة طفلة



وأصيبت " شيماء" طفلة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات ضحية جديدة للكلاب الضالة بمركز أبنوب، حيث انقض عليها كلب أثناء مرورها بالشارع بقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب مما تسبب في إصابتها فى الشفاه واللثة العليا مع فقدان أكثر من ثلثى الشفاه واللثة، وقام أهلها مسرعين بحملها الى مستشفى أبنوب المركزي والتي عجزت عن إسعافها فتم تحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي .

وقالت حياة فؤاد توفيق " والدة شيماء " انها تخرج يوميا للعمل في الزراعات للإنفاق على أبنائها نظرا لعجز والدهم ويوم الخميس الماضي جاء الى منزلهم أحد الأهالي لتقديم مساعدة لهم لتعينهم على الحياة، فذهبت شيماء بنتي الي في الزراعات، لإخباري بوجود احد الاهالي في المنزل وأثناء ذهابها الي خرج عليها كلب مسعور وانقض عليها ولم تستطع الإفلات منه .

محاولات للإنقاذ



وأضافت، أنه حاول أحد الاهالي كان يقود جرار زراعي تخويف الكلب بالجرار حتى يترك بنتي الا انه فشل وعقر الكلب بنتي في وجهها ومع كثرة محاولات قائد الجرار إنقاذ بنتي ترك الكلب بنتي غارقة في دمائها وقام قائد الجرار بحمل ابنتي على الجرار وهي غارقة في دمائها واحضرها الى المنزل وفور عودتي الى المنزل قمت باخذها مسرعه الى مستشفى أبنوب المركزي ولكن لم يفعلوا شيئ لانقاذها وقاموا بتحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي .

وأشارت، أنه فور وصولنا الى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي قاموا بإجراء جراحة لها في وجهها لانقاذها من التشوه .



عملية جراحية وقال الدكتور يوسف صالح رئيس قسم التجميل بمستشفى أسيوط الجامعي أنه تم إجراء عملية جراحية للطفلة لرتق الجروح المتهتكة بالوجه و تعويض الجزء المفقود وبناء الشفة العليا وهو ما تم باستخدام شريحة جلدية دموية من الشفاه السفلى كمرحلة أولى لإعادة بناء الشفاه العلوية وهو ما يعد تقنية حديثة يستخدمها قسم التجميل بمستشفى أسيوط الجامعي فى إجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج حالات الإصابات من مختلف محافظات الصعيد والتى تسهم فى عودة المريض لكامل لياقته دون ترك أثر أو تشوهات مستقبلية.

وفاة مريم



اصابة شيماء جاءت بعد أيام من وفاة مريم ص. ل. 25 عامًا مقيمة بمركز أبنوب" بمستشفى الحميات على خلفية إصابتها نتيجة عقر كلب لها وتم على أثرها تلقيحها اللقاح اللازم بمستشفى أبنوب المركزى ثم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي وعمل الأشعات اللازمة ثم إحالتها لمستشفى الحميات بأسيوط وبعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة تامة تم على إثرها نقلها لمستشفى الحميات بالعباسية حتى وفاتها.

التخلص من 1305 كلاب من جانبه قال الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم التنسيق الكامل بين المديرية الوحدات المحلية ومراكز الشرطة لشن حملات للقضاء على الكلاب الضالة من خلال فرق متخصصة مشيرًا إلى أنه تم التخلص من 1305 كلاب ضالة بمراكز أسيوط وساحل سليم والبداري وصدفا وأبنوب وحي شرق وغرب مدينة أسيوط، لافتًا إلى استكمال الحملات بباقي المراكز من أجل القضاء الكامل على الكلاب الضالة والوصول إلى أكبر قدر من تأمين المواطنين.

وأكد أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقرى للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة فضلا عن الاستجابة الفورية حال تلقي أي شكوى من المواطنين.

حملات مكثفة