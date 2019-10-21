خلع البدلة لطلاء جدران المدرجات .. عميد هندسة المنصورة: الكلية دى بيتنا

«لازم نحافظ على كليتنا ده بيتنا التانى ومشاركتى فى تجميل الكلية مع أعضاء تدريس والطلاب ده شيء بفتخر بيه وبطلب من كل طالب انه يشارك فى تجميل كليته».



بهذه الكلمات تحدث الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية هندسة المنصورة، عقب انتشار صور له وهو يرتدى تى شيرت وكوتشى على صفحات التواصل الاجتماعي ويقوم بطلاء جدران المدرجات؛ حيث كانت محط كلمات الاعجاب والاشادة به من قبل الطلاب والمتابعين.



وأضاف: «اجمل شيء فى هذه الحياه ان تكون شخص لك هدف وان تكون عضوا فعالا خاصة وانك طالب أو مسئول والكلية هى بيتى .. ومشاركتي مع الطلاب فى طلاء وتجميل الكلية شيء نعتز به.. وكلية الهندسة لابد ان يكون بها المتميزون والفنانون الذين يسعون للتطوير والرقي دائما .. ووجَّه كل الطلاب بجميع الكليات ان يحافظوا على كليتهم وتقدمها فالجميع يملك لمسة فنية كل حسب مقدرته .. واتمنى ان تكون كلية الهندسة دائما فى المقدمة".

