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رياضة

وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر المشاركين ببطولة العالم لذوي الإعاقات الذهنية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل الابطال
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منتصر الرفاعى
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الاثنين بمطار القاهرة الدولى، لاعبي مصر المشاركين فى بطولة العالم للاعبين من ذوى الإعاقات الذهنية التى أقيمت فى الفترة 12 حتى 19 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم والمؤازرة لأبطال مصر الرياضيين الذين يحققون الفوز ويقدمون الأداء المشرف فى مختلف المحافل الدولية.

وكان وزير الشباب والرياضة فى مقدمة المستقبلين لجميع أعضاء البعثة المصرية فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من إستراليا عقب نهاية منافسات بطولة العالم للإعاقات الذهنية، وتحقيقهم لعدد 14 ميدالية متنوعة منقسمين إلى 8 ميداليات في ألعاب القوى بواقع 6 ذهب، و ميدالية فضية وميدالية برونزية، و4 ميداليات في تنس الطاولة بواقع ميداليتين فضية و ميداليتين برونزية، وميدالية فضية وأخرى برونزية في منافسات السباحة.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة جميع لاعبي مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، والإشادة بأدائهم المشرف فى منافسات بطولة العالم بأستراليا، وقدرتهم على تحقيق الفوز والمراكز الأولى فى مختلف منافساتها، لافتًا إلى قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على التحدى والإرداة، وتحقيق الانجازات لوطنهم فى شتى المجالات.

وقال وزير الرياضة :"كل التقدير لأبطال مصر الواعدين الذين رفعوا اسم وعلم مصر عاليًا فى بطولة العالم بأستراليا للإعاقات الذهنية، وتفوقهم فى منافسات البطولة وتقديم أداء أكثر من رائع جعلهم يتوجون بـ 14 ميدالية"، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأبناء مصر الشباب من ذوى القدرات والهمم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الاتحادات الرياضية فى سبيل تنفيذ خططها وبرامجها على أعلى مستوى إعدادًا لأبطال مصر الرياضيين، ومنهم لاعبي مصر من ذوى القدرات والهمم الذين يتنافسون دومًا على ألقاب مختلف البطولات الرياضية الدولية التى يشاركون بها.
وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر المشاركين ببطولة العالم لذوي الإعاقات الذهنية
وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر المشاركين ببطولة العالم لذوي الإعاقات الذهنية
وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر المشاركين ببطولة العالم لذوي الإعاقات الذهنية
وزير الرياضة يستقبل أبطال مصر المشاركين ببطولة العالم لذوي الإعاقات الذهنية
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