من جامعة حلوان.. أبطال فيلم الممر: هذا العمل نمى في قلوبنا روح الانتماء للوطن

انطلقت اليوم فعاليات ندوة عن نصر اكتوبر العظيم بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالجيزة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية يحاضر فيها أبطال فيلم الممر في ندوة عن حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف.



حضر الندوة كل من الفنان أحمد فلوكس والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود حافظ و الفنان محمد جمعة عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من اكتوبر المجيدة.



واوضح ابطال الفيلم فى البداية ان الفيلم جعلهم يعيشون أجواء الصعاب التي يعيشها الجيش المصرى ونمى بداخل قلوبهم الانتماء للوطن و روح التعاون بينهم مما ساعد على انتاج هذا العمل العظيم بهذا الشكل الناجح.



جدير بالذكر ان الندوة فى إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة.