برلماني: استراتيجية الدولة للأمن الغذائي تدعّم الاكتفاء الذاتي وتضبط الأسواق

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي تعكس تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التوسع في توريد القمح المحلي يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن تحديد أسعار عادلة للمزارعين وصرف مستحقاتهم بشكل فوري يسهم في تحفيزهم على زيادة الإنتاج وتعزيز القطاع الزراعي.

وأضاف أن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة يضمن تحقيق العدالة بين المزارعين، ويحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الإنتاج، مؤكدًا ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

وأشار إلى أن دعم قطاع الدواجن يمثل أحد الركائز الأساسية لضبط أسعار البروتين الحيواني، باعتباره من أهم مصادر الغذاء للمواطنين، مؤكدًا أهمية مساندة صغار المربين لضمان استقرار هذا القطاع.

واختتم على أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة يسهمان في رفع كفاءة الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.