برلمانية: الطلاق ليس معركة.. والوعي الأسري أهم من التعديلات القانونية

علقت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب على الجدل المثار بشأن مقترحات تعديل قوانين الأحوال الشخصية، مؤكدة ضرورة فهم طبيعة العلاقة الزوجية قبل الخوض في أي تعديلات تشريعية، خاصة في ظل تصاعد النزاعات بين المطلقين.

وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة أن الأصل في الزواج هو تحمل الرجل المسؤولية الكاملة عن متطلبات الحياة، إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي دفع العديد من الزوجات للمساهمة في تجهيز المنزل، وهو ما يتم إثباته من خلال قائمة المنقولات التي تحفظ حقوقهم.

وأكدت أن مفهوم الطلاق لدى البعض أصبح مشوش مشيرة إلى أن الطلاق في حقيقته قد يكون “منحة وليس محنة”، لكنه يتحول في كثير من الحالات إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين الطرفين، وهو ما ينعكس سلبا على الأسرة.

وأضافت أنه حتى مع طرح تعديلات قانونية جديدة، فإن الواقع العملي يظل معقدا، لافتة إلى وجود العديد من الثغرات التي قد تستغل قانونيا.

وشددت النائبة على أن القضايا الأسرية بطبيعتها متشابكة، ولا يمكن حلها فقط من خلال القوانين، مؤكدة ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي خاصة في حال وجود أطفال، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم النفسي والأسري.