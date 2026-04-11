برلمانية مهنئة الأقباط بعيد القيامة: قوة مصر في وحدة وتماسك نسيجها الوطني

تقدّمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإلى جميع الإخوة المسيحيين في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعربت عصفور عن خالص تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والاستقرار، مؤكدة أن الأعياد الدينية تمثل دائمًا فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد في ظل ما نشهده من تحديات

وأكدت أمل عصفور أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة وتماسك نسيجها الوطني، الذي يُعد الحائط الصلب في مواجهة التحديات، والسند الأساسي لحماية مقدرات الدولة والحفاظ عليها، مشددةً على أن هذا التلاحم هو الركيزة التي تُبنى عليها مسيرة التنمية