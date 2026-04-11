الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف تواجه مصر تحدي الديون؟ مقترحات برلمانية تثير الجدل بين البيع والتبرع

الديون
الديون
عبد الرحمن سرحان

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، يعود ملف الديون إلى صدارة النقاش داخل الأوساط البرلمانية، مع طرح رؤى ومقترحات متنوعة تستهدف دعم قدرة الدولة المصرية على السداد، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.

مصر قادرة على السداد

في هذا السياق، أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الكاملة على إدارة ملف الديون وسدادها، مشددًا على أن مصر لم تتأخر يومًا عن الوفاء بالتزاماتها المالية رغم الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد وثقة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مبتكرة وغير تقليدية، تساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

5 مقترحات لدعم الاقتصاد وسداد الديون

طرح النائب أشرف أمين حزمة من الحلول العملية، في مقدمتها التوسع في برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح حصص من الشركات العامة الناجحة في البورصة، بما يجذب استثمارات أجنبية دون المساس بالأصول الاستراتيجية.

كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، من خلال إنشاء صندوق وطني لإدارتها وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدر عوائد مستدامة.

وفي قطاع السياحة، شدد على أهمية تقديم تسهيلات أكبر في التأشيرات وتعزيز الترويج الخارجي لزيادة العائدات الدولارية خلال فترة قصيرة.

كما تضمن مقترحاته تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر تقديم حوافز ادخارية واستثمارية بعوائد تنافسية، إلى جانب دعم الصادرات المصرية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الصناعات التصديرية لزيادة التدفقات الدولارية.

مبادرة مجتمعية لسداد الديون خلال شهر

في المقابل، طرح النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رؤية مختلفة تعتمد على المشاركة المجتمعية، من خلال مبادرة تستهدف سداد الديون الخارجية خلال شهر واحد.

وأوضح أن المقترح يقوم على مساهمة نحو 5% من المصريين القادرين، عبر تبرع كل فرد بمليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المشاركين في المبادرة، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية.

مساهمات إضافية للفئات الأعلى دخلًا

وأشار بلتاجي إلى أن المبادرة تتضمن كذلك آلية لسداد جزء من الديون الداخلية، عبر مساهمة 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، الذين تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه، بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

“اقتصاد حرب” يتطلب تضافر الجهود

ووصف بلتاجي المرحلة الحالية بأنها أشبه بـ"اقتصاد حرب"، مؤكدًا أن مواجهة التحديات الاقتصادية لم تعد مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، خاصة من الفئات القادرة ورجال الأعمال.

وشدد على أن المبادرة لا تستهدف تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، بل تركز على الفئات المقتدرة، داعيًا إلى التكاتف الوطني لعبور هذه المرحلة.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

نتنياهو

نتنياهو : قتلنا 8 علماء في إيران على صلة ببرنامجها النووي

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق الجديد

اليماحي يهنئ نزار ئاميدي رئيس جمهورية العراق المنتخب

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

