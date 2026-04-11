برلماني: الأمن الغذائي ليس خدمة اقتصادية.. ومشروعات كبرى تعزز الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الأمن الغذائي تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي، وليس مجرد سلعة أو خدمة اقتصادية.

التعامل مع الغذاء بمنطق الربح والخسارة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة قناة الحياة، أن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية شددت على ضرورة عدم التعامل مع الغذاء بمنطق الربح والخسارة، بل باعتباره ملفًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن القومي والسياسات العامة للدولة.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تكثيف الجهود في هذا الملف من خلال توجيه مؤسساتها المختلفة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في دعم منظومة الإنتاج الغذائي، وهو ما تحقق بشكل ملموس خلال السنوات الماضية.

التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي

وأضاف أن الرقعة الزراعية كانت تتعرض للتآكل في فترات سابقة، إلا أن الدولة نجحت في وقف هذا التراجع عبر التشريعات والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، مشيرًا إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل “الريف المصري الجديد”، و“توشكى الخير”، و“شرق العوينات”، و“الدلتا الجديدة”، و“مستقبل مصر”، مؤكدًا أنها مشروعات قائمة بالفعل على أرض الواقع وتمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي.

