ظاهرة النينيو تهدد غذاء ملايين البشر حول العالم.. ماذا سيحدث؟

تشير تقارير اقتصادية وتحذيرات دولية حديثة، إلى أن الأمن الغذائي العالمي يواجه موجة جديدة من التهديدات المتداخلة، تمتد من الاضطرابات الجيوسياسية والصراعات المسلحة إلى التغيرات المناخية الحادة، وعلى رأسها ظاهرة “النينيو” التي تعيد رسم خريطة الإنتاج الزراعي في عدد من مناطق العالم.

وحسب التحليلات، فإن العالم لا يزال يعاني من آثار الأزمات المتتالية خلال السنوات الماضية، بدءًا من الحروب التي عطلت سلاسل الإمداد الغذائي، وصولًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

“النينيو” وتهديد الأمن الغذائي

وتبرز ظاهرة “النينيو” كعامل إضافي يزيد من تعقيد المشهد، حيث تؤدي إلى اضطرابات مناخية تشمل موجات جفاف شديدة في بعض المناطق، وأمطارًا غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى، ما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي، خصوصًا في الدول المعتمدة على الزراعة المطرية.

وتحذر مؤسسات دولية من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى انخفاض واضح في إنتاج الحبوب الأساسية مثل القمح والأرز والذرة، وهي محاصيل تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي العالمي، الأمر الذي قد يفاقم أزمة الأسعار ويزيد من معدلات التضخم الغذائي في العديد من الدول.

وتشير التقارير إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررًا من هذه التطورات، نظرًا لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء من الأسواق الخارجية، إضافة إلى محدودية قدرتها على مواجهة الصدمات المناخية أو الاقتصادية.

كيف نواجه الأزمة؟

في المقابل، تدعو جهات دولية إلى ضرورة تعزيز التعاون العالمي لمواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين إدارة الموارد الزراعية، والاستثمار في تقنيات الزراعة الذكية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتغيرات المناخية، بهدف تقليل حجم الخسائر المحتملة.

و يؤكد خبراء أن معالجة أزمة الأمن الغذائي لم تعد تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالسياسات الاقتصادية والتجارية والمناخية، ما يتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة.

وبين تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية مثل “النينيو”، يدخل الأمن الغذائي العالمي مرحلة أكثر تعقيدًا، تتطلب استجابات عاجلة وتنسيقًا دوليًا واسعًا لتفادي أزمة غذاء محتملة قد تطال ملايين الأشخاص حول العالم.