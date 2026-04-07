أحمد جابر : مشروع البتلو الجديد خطوة حاسمة نحو الأمن الغذائي وكبح جنون أسعار اللحوم

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن موافقة وزارة الزراعة على تمويل جديد بقيمة 57.3 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبتلو، تمثل دفعة قوية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار اللحوم عالميًا.

وأوضح جابر في تصريح خاص لصدي البلد، أن التوسع في دعم صغار المربين وشباب الخريجين يعكس رؤية الدولة في بناء قاعدة إنتاجية حقيقية داخل الريف المصري، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات لا تقتصر فقط على زيادة أعداد الماشية، بل تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحسين مستوى دخل آلاف الأسر.

وأضاف أن المشروع القومي للبتلو أصبح أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لضبط الأسواق، من خلال زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، وهو ما ينعكس على تحقيق التوازن السعري والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن استمرار ضخ هذه الاستثمارات يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات مستقبلية في سلاسل الإمداد.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية المتابعة الميدانية للمستفيدين، وتقديم الدعم البيطري والفني بشكل مستمر، لضمان استدامة المشروع وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، مطالبًا بتوسيع نطاق التمويل ليشمل عددًا أكبر من الشباب خلال المرحلة المقبلة.