البحوث الزراعية يبحث مع نقابة البيطريين التعاون المشترك لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي

عقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بحضور الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب عدد من قيادات مركز البحوث الزراعية لمناقشة سبل دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.



يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز المركز الشراكات مع جميع الجهات، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي الزراعي.

وشارك في الاجتماع عدد من الخبراء وقيادات المعاهد البحثية المعنية، من بينهم مديري معاهد بحوث الإنتاج الحيواني، والصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، فضلًا عن أعضاء اللجنة التحضيرية المعنية بتجهيز وإعداد مؤتمر ومعرض مركز البحوث الزراعية للثروة الحيوانية، حيث تم بحث آليات التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض سبل وأوجه التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ونقابة الأطباء البيطريين، بما يسهم في دعم منظومة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور البحث العلمي في تطوير الإنتاج وتحسين السلالات، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية، فضلًا عن دعم جهود الوقاية من الأمراض وتحسين جودة اللقاحات والأمصال البيطرية.



وأكد رئيس المركز، على توجيهات وزير الزراعة بتسخير كافة الامكانيات البحثية والعلمية في خدمة خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين البحث العلمي والجهات التنفيذية والنقابات المهنية والقطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف أن المركز يمتلك قاعدة علمية وبحثية متميزة في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة البيطرية والتغذية والأعلاف وتحسين السلالات، وهو ما يمكن توظيفه لدعم المشروعات القومية وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الحيوانية، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وتناول الاجتماع بحث آليات تحويل مخرجات البحوث الزراعية إلى تطبيقات عملية ومشروعات استثمارية، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الزراعية والمستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق قيمة مضافة حقيقية للبحث العلمي.



وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية فتح قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين، ودراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد في توجيه الأبحاث العلمية لتلبية احتياجات السوق، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية.

يدعم منظومة الأمن الغذائي



كما شدد الحضور على أهمية أن يسهم مؤتمر ومعرض مركز البحوث الزراعية للثروة الحيوانية في تعزيز الشراكة بين الباحثين والمستثمرين والشركات الزراعية، وخلق منصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويسهم في زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية.