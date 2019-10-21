ربوا عيالكم .. رسالة قاسية من ريهام سعيد بسبب محمود البنا





نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام صورة قديمة للطفلة زينة والتى تم قتلها ببورسعيد.وعلقت ريهام سعيد، على الصورة قائلًة :"الله يرحمك يا زينه الله يرحمك يا محمود البنا الله يرحم كل واحد راح ضحيه الاجرام وعدم التربيه ....ربوا عيالكم".وحظيت الصورة بالكثير من الإعجابات من المتابعين والتعليقات ما بين :" الله يرحمها ويرحم كل اموات المسلمين " و " وجعتي قلبي يا ريهام الله يصبر امها ويحفظ لنا عيالنا من كل شر " و" الله يرحمها ويرحم محمود ويجعل مثواهم الجنة ويصبر أهاليهم ... عندك حق يا ا. ريهام وعايزين القصاص العادل اللى بيردع بجد ... قانون الأحداث المفروض يتغير عشان كتر المطاوى دلوقتى اللى ف إيد النوعية دى وهما عارفين إنهم طالما تحت ١٨ سنة مش هيتعدموا وبيطمنهم إنهم ممكن يتحبسوا شوية وخلاص والواحد منهم بيقضيها بلطجة براحته حتى لو وصلت بيه إنه يقتل".يذكر أن قضية شهيد الشهامة محمود البنا تم تأجيلها الى نهاية الشهر الجاري.