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تعليم

في أمسية فنية.. طلاب جامعة المنيا يبدعون بقصائد وطنية زجلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:52 م
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا يبدعون بقصائد وطنية زجلية
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أيمن رياض
نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، "إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي" بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر أمسية شعرية زجلية في حب مصر، وذلك بالقاعة الصغري بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، في إطار فعاليات الجامعة التي تُقيمها بمهرجان الأنشطة الطلابية احتفالًا بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر، تحت شعار " العبور الجديد"، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والدكتورمصطفى عبد النبي رئيس الجامعة.

أدار الأمسية الشعرية وناقش الطلاب المشاركين، الدكتور أحمد محمد الليثي، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، موضحًا لهم نقاط الضعف والقوة في أسلوب عرضهم لإلقاء الشعر بنوعيه العامي والفصيح، والشروط والمهارات التي تُصقل توافرها من أداء المُلقي.

جاءت أعمال الطلاب الشعرية بالكامل تتحدث عن حب مصر وعن أحداث نصر أكتوبر، وضمت قصائد تحمل عناوين "ما بعد النكسة، حكاية نصر، حرب السلام، النصر رفع الرؤوس، دم حر، نتذكر ماضينا،أسأل جدك، أم البلاد، الواد الجدع، الرقية، أنا الشهيد، قصيدة بيقولوا،، حكاية مصر، سلام لمصر، فاكر زمان، النصر لنا، حق الأرض، أرض الكنانة..أرض النصر، جواب من شهيد، الجيش المصري، رجعت مصر، أكتوبر ياتاريخ"

هذا بالإضافة إلى فقرات شعرية وغنائية قدمها الطلاب ضيوف اللقاء، هم: الطالب هشام شادي بكلية طب الأسنان، وزينب الخطيب بكلية الطب، ومصطفى أحمد بكلية الآداب، ومحمد إبراهيم، ويوسف محمود بكلية الحقوق

أشرف على تنظيم الفعالية وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وصابرين أحمد عبد الغني، وهشام ابراهيم محمد، الأخصائيين بالإدارة.
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