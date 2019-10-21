إصابة طالبتين بالاختناق بسبب تسرب غاز داخل معمل علوم بمدرسة في المحلة

شهدت مدرسة شبرا بابل الثانوية المشتركة بإدارة غرب المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إصابة عدد من الطالبات باختناقات نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل معمل العلوم بالمدرسة.



وكشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن طالبتين تعرضتا للاختناق إثر تسرب الغاز من غرفة المعمل وتم نقلهما اليوم للوحدة الصحية بالقرية لإجراء الإسعافات لهما.



كما أعطى اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالضرورة التحقيق في الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرس المتسبب في الحادث.