جامعة المنيا تطلق شارة بدء ماراثون "سيناء في القلب"

أطلق الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، شارة البدء للمارثون الرياضي الذي شارك فيه 500 طالب من كليات جامعة المنيا، وذلك في إطار احتفالات جامعة المنيا بنصر أكتوبر في ذكراه السادسة والأربعين، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت شعار "سيناء في القلب" ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية "العبور الجديد" احتفاءً بذكرى النصر، والمُقام برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المنيا.



وبحسب بيان، الاثنين، بدأ الماراثون من أمام رئاسة الجامعة، متجهًا إلى كلية الفنون الجميلة وصولًا إلي استاد الجامعة وانتهاءً بملعب الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمسافة 3 كم.



واستكمالًا لفعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية اختتمت مسابقة بطولة كأس الشهيد لخماسي كرة القدم، بالمبارة النهائية التي تقابل فيها كليتي العلوم والحاسبات والمعلومات، وأسفرت عن فوز كلية العلوم ببطولة كأس الشهيد بهدفين نظيفين، وفوز كلية الهندسة علي نظيرتها طب الأسنان وحصولها علي المركز الثالث.



يذكر أن بطولة كأس الشهيد قد أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الرياضي" منذ انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية "العبور الجديد" أول أكتوبر الجاري، بمشاركة190 طالبا بـ19 فريقا يُمثل 19 كلية بالجامعة؛ لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطالب.