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منوعات

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:25 م
صدى البلد
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هدير علاء
استطاعت سيدة مشردة أن تحظى باهتمام العديد من المواقع الإخبارية العالمية في الآونة الأخيرة، وذلك لسبب غير متوقع إطلاقًا، لدرجة أن الكثيرين من الممكن أن يعتقدوا أنه مستحيل، حيث تبين أن هذه السيدة، وهي من ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، تقيم داخل سيارة معطلة على أحد الطرق بمدينة "سان دييغو"، وبرفقتها قرابة 320 فأرًا في واقعة تكاد لا تُصدق.

ووجدت السلطات أن الفئران أحدثت أضرارًا جسيمة في سيارة هذه السيدة، التي لم يتم الإشارة سوى إلى اسمها الأول "كارلا"، حيث مزقت الفئران مقاعد السيارة، وكذلك قضمت أسلاك المحرك.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه بعد تلقي جمعية الرفق بالحيوان عدة شكاوى من محلات تجارية محلية بشأن الفئران، التي كانت قد بدأت في الخروج من السيارة والتسبب في أضرار بهذه المتاجر، تدخلت الجمعية، وعرضت إيجاد مكان آخر للفئران.

وكانت "كارلا" قد قررت في البداية أن تعتني بفأرين فقط داخل سيارتها، باعتبارهما "حيوانات أليفة"، لكن سرعان ما أخذت الفئران في التكاثر، وكانت هي تقوم بإطعامها وتقدم لها المياه.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى المسئولين في جمعية الرفق بالحيوان قولها إن "كارلا" اعترفت بأن الأمور خرجت عن سيطرتها، وأصبحت في حاجة للمساعدة من أجل التعامل مع هذا العدد الهائل من الفئران، التي استولت على مكان إقامتها؛ وقررت "كارلا" في أعقاب ذلك التخلي عن الفئران، وبدأ موظفو الجمعية في محاولات جمعها من السيارة، وتمكنوا من جمع حوالي 320 فأرًا.

والأمر اللافت للنظر حقًا هو أنه جاء في تقرير الصحيفة كذلك أن أكثر من مائة فأر من الفئران التي كانت تقيم في سيارة السيدة المشردة أصبحت جاهزة للتبني في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أنه بعد انتشار قصة هذه السيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات من أجلها، ونتيجة لذلك تم جمع مبلغ يقدر بنحو 5 آلاف دولار لصالحها، كما تبرعت إحدى السكان المحليين بسيارة مستعملة لها.
استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا
استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا
استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا
استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا
استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا
استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا
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