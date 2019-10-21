لمتابعة تجربة الصرف الزراعي المغطى.. وفد هولندي يزور قرية ميت ريدين بالشرقية

يزور وفد هولندي من خبراء المياه محافظة الشرقية، لبحث التعاون في مجالات الصرف، حيث يتفقد الوفد الهولندي قرية ميت ريدين التابعة لمركز أبو حماد والتي تشهد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المغطى لري المحاصيل الزراعية.



وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور عاطف غنيم ممثل وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية لبحث ومناقشة اختيار أحد المواقع لتنفيذ تجارب للتحكم في الصرف الزراعي المغطي وذلك علي هامش ورشة العمل المنعقدة بالقاهرة بمناسبة أسبوع المياه خلال الفترة من 20 حتي 25 أكتوبر 2019 .



أوضح المحافظ أن الهدف من زيارة الوفد الهولندي للمحافظة هو تفقد عدد من المواقع واختيار الأفضل منها لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي تمهيدا للتنفيذ الفعلي علي أرض الواقع وذلك بالتعاون المتميز بين وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي و وزارة الموارد المائية و الري ومعهد بحوث الصرف .



أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المياه والحفاظ عليها من الهدر واتباع كافة السبل الممكنة و الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الزراعة و ري الأراضي الزراعية وبالاضافة إلي تحلية مياه الصرف و استخدامها في الزراعة وذلك للحفاظ علي كل نقطة مياه نظيفة و استخدامها بالشكل الأمثل باعتبار قضية الحفاظ علي المياه من الإهلاك قضية أمن قومي.



من جانبه أوضح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة انه من المقرر ان يقوم الوفد الهولندي بزيارة لقرية ميت ريدين التابعة لمركز أبو حماد و التي تشهد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي المغطى لري المحاصيل الزراعية لتوفير المياه و الحفاظ عليها من الهدر وذلك بالتعاون مع معهد بحوث الصرف.