الأوقاف تعلن رفع الحد الأدنى بالقرض الحسن للعاملين بالدولة لـ 5 آلاف جنيه

أعلن عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف بأنه في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين لائحة البر والمبالغ المخصصة للقرض الحسن المقدم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية ليكون خمسة آلاف جنيه من غير العاملين بالأوقاف على النحو التالي :



ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة زواج طالب القرض أو أحد أبنائه أو إحدى بناته ، وذلك خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج على أن يرفق بنموذج طلب القرض صورة طبق الأصل من هذا العقد .



ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل ، مع إرفاق المستندات المؤيدة .



ويعادل الأجر الأساسي فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية ، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء في تاريخ تقديم نموذج طلب القرض ، مع إرفاق المستندات المؤيدة .



وأضاف بهجات أن هذا القرار يطبق اعتبارًا من العام المالي الحالي 2019 / 2020 من 1 / 11 / 2019م , علمًا بأن جميع هذه المبالغ هي من الموارد الذاتية للوزارة ، أما بالنسبة للعاملين بالأوقاف فبنفس ضوابطها السابقة وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه للقرض .