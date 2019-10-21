بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وجمعية مصطفى محمود





وقع البر وتوكول عن الطرف الأول رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بوزارة التضامن الاجتماعى محمد عثمان وعن الطرف الثانى الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.





يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى 22 محافظة حيث تولى الوزارة لفئة كبار السن اهتمام كبيرًا بتوفير الخدمات المتعددة والمتنوعة لها مع استغلال قدراتها وامكانيتها بشكل إيجابي بحيث يكون المسن مواطن مشارك وفعال في تنمية وطنه.



ورحبت د. غادة والى، فى كلمتها امام الاحتفالية، بالجمعية الشريكة وعلى شراكتها فى اكثر من برنامج خدمى وتنموى، وأشارت إلى أن شهر أكتوبر يشهد اليوم العالمى للمسنين والذى اختارته دول العالم والامم المتحدة لمراجعة حزم الخدمات المقدمة للمسنين.





واضافت ان وزارة التضامن الاجتماعى يتبعها 81 1 دار مسنين بها اكثر من 3500 نزيل ولكن هناك اعداد اخرى داخل اسرهم فى حاجة الى ان تتوافر لهم الرعاية نظرا لظروف مختلفة.





وأشارت إلى اهمية مهنة رفيق المسن وهى تقوم على تدريب شباب من الجنسين يتم تدريبهم على تقديم الرعاية الصحية والنفسية واجتماعية والتنموية للمسنين ويتم التعاقد معهم باجر مجزى.





وأضافت أنه بالنسبة للبرنامج الذى اطلقته الوزارة وتحتفل اليوم بتخريج أولى دفعاته فيجرى حاليا العمل مع القوى العاملة لاستخراج كارنيه للعمل ومع التأمينات للتامين عليهم ويكون للمهنة مسار وظيفى ضامن للعاملين بالمجال.



وأوضحت والى انه يتم اليوم الاحتفال بتخريج 150 شابا وشابة بعد انتهاء تدريبهم بالبرنامج وخطتنا أن يتم التوسع وتخريج دفعات جديدة كل عدة اشهر، مشيرة إلى ان التدريب يتضمن الشق النظرى والعملى ويمكن تطوير المحتوى بحيث يتضمن جزء طبى خاص بحالات الطوارئ.





وأشارت إلى أن التدريب يتم وفق محتوى تدريبى على مستوى علمى متقدم ويتم التعامل مع العديد من الجهات الأكاديمية حيث نتعاون مع جامعة بنى سويف وجامعة عين شمس وحلوان خاصة للاستفادة من تخصص طب المسنين.





وأضافت أن البرنامج يتيح فرص عمل بها حماية اجتماعية وتامينية للشباب ويتم استقبال طلبات المسنين الراغبين في الخدمة من خلال الموقع الالكترونى والخط الساخن.





وأشارت إلى اطلاق بنك ناصر شهادة رد الجميل التير تقدم عائد 16 % وهو اعلى من العوائد المتاحة بالقطاع المصرفى بالاضافة الى 250 الف مستفيد من الدعم النقدي سواء من الضمان الاجتماعى او برنامج كرامة الى وهناك توسع فى الاشهر المقبلة فى برنامج كرامة لضم اعداد اكبر من المسنين.



من جانبه عبر أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية مسجد مصطفى محمود عن سعادته بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال هذا البروتوكول.





وأشار إلى أنه سيتم من خلاله عمل مسح طبى كامل ل 159 دار ووضع خريطة طبية لكل المراكز الموجودة على ان يتم البدء فى العمل بالقاهرة والجيزة لأن بها أكبر عدد من الآباء والأمهات وسيتم تقديم هذه الخدمات الطبية وتقديم مساهمات أيضا فى توفير العلاج.





وأكد على استعداد الجمعية لتوفير برنامج متخصص لتدريب شباب رفيق المسن على الجانب الطبى خاصة فى حالات الطوارئ.



واتفق الطرفان بناء على هذا البروتوكول بتحديد وترشيح الدور التي تحتاج الى خدمات صحية مع تحديد نوعية الخدمات المطلوبة وتوفير الخدمات الطبية والعمليات الجراحية للمقيمين بدار المسنين من كبار السن من خلال تنظيم قوفل طبية ليوم واحد وإجراء العمليات الجراحية المحولة من القوافل الطبية وإجراء الاشاعات والتحاليل والخدمات الطبية الأخرى ومن المقرر ان يستمر العمل بهذا البروتوكول لمدة عام منذ تاريخ توقيعه.



وعقب مراسم التوقيع قدمت والي شهادات تخريج الدفعة الأولى من برنامج رفيق المسن والذين يبلغ عددهم 51 شاب وفتاة تم تدريبهم وتأهيلهم على رعاية كبار السن حيث يعد برنامج رفيق المسن تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن غير القادر على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية داخل أسرته.



شهد توقيع البروتوكول شباب برنامج رفيق المسن وعدد واسع من العاملين بالمجال الاجتماعي والجمعيات الشريكة.

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود.