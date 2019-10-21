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ثقافة

وزارة الثقافة تنظم الحفل الختامي لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الإعاقة.. الأربعاء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
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قسم الثقافة
تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم"، برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، الحفل الختامي لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الإعاقة، الأربعاء المقبل، بمسرح الجمهورية بوسط البلد، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

ويحضر الحفل الختامي نخبة من نجوم الفن بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة يسرا اللوزي والفنان أحمد عبد العزيز وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري وعدد من الإعلاميين والسياسيين المهتمين بدعم وتشجيع هذه المواهب.

وقالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسابقة العام الماضي وأقيم الحفل الختامي له أكتوبر الماضي على مسرح الجمهورية، دفع الجمعية لإطلاق الموسم الثاني يوليو الماضي.

وأضافت صابر، أن الموسم الثاني برعاية وزيرة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، تقدم له العديد من طلاب المدارس وتم إجراء مرحلة اختبارات الأداء في عدد من المحافظات التي سافر إليها أعضاء لجنة التحكيم ومنها الجيزة والإسكندرية والمنصورة.

وأوضحت أن المسابقة شهدت العديد من المواهب المتميزة من عدد من المحافظات المصرية منها ومطروح وقنا، وشارك فيها أعضاء جدد من لجنة التحكيم، في اختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في احتفالية كبيرة على مسرح الجمهورية.

وضمت لجنة التحكيم التي رأسها أ.د مصطفي محمد، المشرف على بيت الغناء العربى "قصر اﻷمير بشتاك"، كلًا من أ.د علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والمايسترو أ.د. مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وأ.د سحر سيد أمين استاذ دكتور بقسم الأداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وأ.د نسرين رشدي وكيل المعهد العالي للموسيقي الكونسرفتوار أكاديمية الفنون، وأ.د أحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا.
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