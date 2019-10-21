محمد عبدالغني يخضع لتدريبات تأهيلية بـ صالة الجمانيزيوم

أدي محمد عبدالغني مدافع نادي الزمالك، بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وخضع اللاعب لفقرة أخرى بالجري حول الملعب، ثم خاض بعض التدريبات الخفيفة بالكرة وبدون، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، أثر إصابته بشد في العضلة الخلفية.



ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت الخميس المقبل فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



