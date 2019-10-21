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برلمان

"النواب" يوافق على قرض بقيمة 205 ملايين يورو لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أ ش أ
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاق قرض لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة من البنك الأوربى لإعدة الإعمار والتنمية بقيمة 205 ملايين يورو.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ببلغ 205 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018.

وقالت اللجنة في تقريرها إن هناك ضرورة قصوى للموافقة على هذا الاتفاق لاستكمال توفير التمويل اللازم للبدء في مشروع تطوير وإصالح وإعادة تأهيل البنية التحتية للخط الأول لمترو انفاق القاهرة، بما يستهدف تحسين واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة الاعتماد على وسائل النقل السككى بما يخفف الاعتماد على الطرق ويحد من الاختناقات المرورية ويقلل الى حد كبير من معدلات التلوث البيئي.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعاود الانعقاد ظهر غد / الثلاثاء/ الساعة الثانية عشرة.
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