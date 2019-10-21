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أخبار العالم

سلفاكير: القيادة السودانية جادة في تحقيق السلام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:31 م
سلفاكير
سلفاكير
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أ ش أ
أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ثقته فى القيادة الجديدة فى السودان، وصدقها وجديتها في تحقيق السلام.

وقال سلفاكير، في كلمة بعد توقيع الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (تضم حركات سلحة وكيانات سياسية)، "إعلانا سياسيا"، و "إعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات"، في ختام مفاوضات جرت اليوم، في جوبا، إن الأطراف السودانية قادرة ملتزمة وجادة في التوصل إلى سلام شامل.

وأكد تأثر كل من السودان ودنوب السودان، بما يجرى فى كل منهما، معربا عن تهنئته للشعب السوداني، بالاختراق الذي تحقق من خلال هذا الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية.
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