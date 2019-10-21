إعلان حكام مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أسماء حكام مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.



وتم إسناد تحكيم اللقاء لطاقم حكام مغربي مكون من : نور الدين الجعفرى، ويعاونه كل من يوسف مبروك ويحيى النوالى كحكمين مساعدين، وجلال جيد حكما رابعا.



ووصلت بعثة الجزيرة الإماراتي لمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم الاثنين، وتخلف عن البعثة النجم المغربي مراد باتنا بقرار من المدير الفني بسبب عدم الجاهزية البدنية.

