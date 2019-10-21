فيديو.. مسلحون من حركة أمل يعتدون على المتظاهرين في لبنان

تداول ناشطون لبنانيون، اليوم الاثنين، مقطع فيديو تم توثيقه في بلدة بنت جبيل، التابعة لمحافظة النبطية، جنوبي لبنان، يظهر اعتداء مسلحين من حركة أمل على متظاهرين، فيما بدأ المتظاهرون في الجري والهرب من المسلحين.



ويتزعم القيادي اللبناني، نبيه بري، حركة أمل، التي تنتمي إلى مكونها الفصيل الشيعي في لبنان، وكان على رأس موسسيها موسى الصدر قبل أن تختفي آثاره في ليبيا.



وتقول إحدى المتظاهرات في الفيديو: "سأصور لأجعل العالم كله يرى ما حدث لنا. أنظروا إلى الناس كيف يركضون لأننا نتعرض لاعتداء"، وتساءلت المتظاهرة عن طبيعة شيء يتم إلقاؤه على المحتجين، قائلة: "ما الذي يلقونه علينا؟"، وسمعت أخرى تقول إن المسلحين يطلقون النار.







وكان مسلحون من "حركة أمل" اعتدوا قبل أيام على متظاهرين ومنعوهم من الاحتجاج في النبطية، فيما اعتدت عناصر مسلحة من حركة أمل، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، وأقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.