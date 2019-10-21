المصري يضرب نادي مصر في الشوط الأول بهدفي فتحي وطقطق

أنهى فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول الذي يجمعه بنادي مصر متقدمًا بهدفين دون رد بالمباراة التي تقام باستاد الجيش بالسويس في اطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.



وافتتح المصري التهديف عن طريق لاعبه عماد فتحي عقب مرور 9 دقائق فقط من صافرة البداية، بينما اضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني بالدقيقة 37.



وضم التشكيل المصري البورسعيدي كل من : احمد مسعود - كريم العراقي - احمد شوشة - اسلام ابوسليمه - بهاء مجدي - ايزي ايميكا - سعيد سمبوري - مفتاح طقطق - حسن علي - عماد فتحي - محمود وادي.



ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.